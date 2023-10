Genau wie damals: Andere Zeit, gleiches Ergebnis

Damals wie am Samstag am Feld

Die Heimischen waren in der Anfangsphase das gefährliche Team, der Kopfball von Bajram Selimi küsste nur die Latte. Jubeln durften allerdings zuerste die Gäste, Lamin Manga köpfte das Team von Trainer Christopher Ruprecht in Führung. Postwendend glich Felix Grames aus, mit dem 1:1 ging‘s zum Pausentee. Ruprecht brachte nach der Pause Stefan Laimer auf‘s Feld - auch vor zwölfeinhalb Jahren war der 31-Jährige schon dabei.