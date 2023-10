Googles Smartphone-Reihe Pixel bald in Österreich!

Günstig sind die neuen Google-Smartphones, die der Internetriese über den hauseigenen Online-Shop direkt vertreibt, nicht gerade: Für das Pixel 8 werden in der 128-Gigabyte-Version mindestens 800 Euro fällig, beim Edelmodell Pixel 8 Pro sind es 1100 Euro. Wer mehr Speicher möchte, muss tiefer in die Tasche greifen. Mit dem Pixel 7a startet zudem ein „Mittelklassegerät“ in Österreich, das mit einem Preis von mindestens 470 Euro jedoch ebenfalls nicht besonders günstig ist.