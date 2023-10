Drew Koka will alles für die BBU-„Familie“ tun

Trotz zahlreicher Abgänge und einer völlig neu formierten Mannschaft gibt es im Team der Falken einen Lichtblick: Obwohl Drew Koka Angebote hatte, ist er an der Salzach geblieben. „Es war keine leichte Entscheidung, aber letztendlich habe ich gemerkt, wie sehr sich die Coaches um mich bemüht haben.“ Nach seinem Verbleib will er seinen Teamkollegen alles unterordnen: „Ich nehme mir vor, das Team wie eine Familie zu gestalten. Ich muss auch sicherstellen, dass ich emotional alles in die Mannschaft investiere und in nichts anderes.“