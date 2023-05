Basketball-Damen fahren vom Büro zur Titeljagd

Balance mit Vollzeitjob schwierig

Für viele Spielerinnen ist es herausfordernd, den Spielplan mit dem Beruf zu koordinieren. „Viele gehen noch zur Schule, ansonsten haben einige einen Bürojob. Manche müssen leider auch am Wochenende arbeiten“, erklärt Schneider. In eine ähnliche Kerbe schlägt die aktuelle Kapitänin Sonja Simeunovic: „Ich habe als IT-Projektmanagerin einen Vollzeitjob, aber ich brauche diesen Ausgleich. Ich kann mir ein Leben ohne Basketball nicht vorstellen. Wir schauen, dass wir immer möglichst vollzählig im Training sind, auch wenn es schwierig ist.“ Dieses Wochenende will sie mit der kompletten Mannschaft den Titel holen.