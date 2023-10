Foul! Schweizer brüskieren Österreichs Ski-Team

Die Betreiber am Pitztaler Gletscher arbeiten jeden Tag mit Feuereifer für die Ski-Asse, um das fast Unmögliche möglich zu machen. Aufgrund der mangelnden Alternativen (die anderen Optionen sind noch der Hintertuxer Gletscher und das Stilfser Joch) ist der Ansturm enorm, auch die ausländische Konkurrenz braucht Trainingskilometer. Für die Österreicher, vor allem in Zeiten wie diesen, eine Ehrensache, „dass man zusammenrückt, zusammenhilft“, wie es Herren-Cheftrainer Marko Pfeifer ausdrückt. Umso befremdlicher wirkt da ein aktuelles, grobes Foulspiel der Schweizer. ÖSV-Coach Sepp Brunner, der ja jahrelang erfolgreich in der Schweiz arbeitete, wollte am Sonntag mit drei Athleten zum Training nach Zermatt reisen. Mit den dortigen Bergbahnen war alles ausgemacht, es gab eine schriftliche Bestätigung.