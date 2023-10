Amtsgeheimnis-Aus: Experten kritisieren Reformplan

Experten haben teils scharfe Kritik am Entwurf zum Informationsfreiheitsgesetz, mit dem das Amtsgeheimnis reformiert werden soll, geübt. Dass Gemeinden mit weniger als 5000 Einwohnern von der proaktiven Veröffentlichungspflicht ausgenommen sind, sei „ein Foul an ihren Einwohnern“, befand Mathias Huter vom „Forum Informationsfreiheit“. Verwaltungsjurist Peter Bußjäger sah die Unterscheidung als diskriminierend für Bürger in kleineren Gemeinden.