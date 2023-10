Was bedeutet der Nationalfeiertag für Sie?

Am 26. Oktober wird in Österreich seit 1965 der Nationalfeiertag begangen. An diesem Tag, zehn Jahre zuvor, beschloss der österreichische Nationalrat die immerwährende Neutralität in Form eines Verfassungsgesetzes. Nicht nur in Wien finden zu diesem Anlass zahlreiche Feierlichkeiten statt. Neben der Informations- und Leistungsschau des Bundesheeres gibt es beispielsweise auch den Tag der offenen Tür im Parlament. Was bedeutet der Nationalfeiertag im Speziellen für Sie? Schmücken Sie Ihr Zuhause mit der Österreich-Flagge oder haben Sie eine andere Tradition, um diesem besonderen Tag Rechnung zu tragen? Erzählen Sie uns davon unten in den Kommentaren!