WM 2030: „Entscheidung von völlig Ahnungslosen“

„Verliert ein Stück seiner Seele“

Auch Ex-Bundesligavorstand Georg Pangl, der als früherer Generalsekretär der European Leagues, der Vertretung von 36 europäischen Profiligen in Nyon, lange hautnah an der FIFA dran war, ist skeptisch: „Der Fußball verliert ein Stück seiner Seele, diese Art der Ausrichtung ist nicht stimmig. Wenn schon so gigantisch, wäre zumindest eine Gruppe in Südamerika naheliegend. Die Klimaproblematik durch den geplanten Modus steht über allem.“