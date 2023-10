Klub-Boss verspricht Messi Rückkehr nach Barcelona

Ehrenspiel für Vereinslegende

Wie sich Mas das vorstellt? „Inter Miami reist dorthin oder wir machen irgendeine Art von Spiel." Eine Idee, der gar nicht so unrealistisch ist. So hatte auch Barcelonas Präsident Joan Laporta bereits erklärt, die Klub-Ikone im Camp Nou ehren zu wollen. Als Messi den Verein, für den er 21 Jahre lang unter Vertrag gestanden hatte, verließ, blieben große Feierlichkeiten aus, lediglich eine Pressekonferenz hielt der Weltmeister. Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben - Barca-Fans dürfen also hoffen, Messi bald schon wieder im Camp Nou zaubern zu sehen.