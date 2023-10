Miami-Anhänger stinksauer nach Messi-Wechsel

Immerhin ging es seit der Verpflichtung des ehemaligen Barcelona-Trios sportlich bergauf. So konnte Miami, vor kurzer Zeit noch Tabellenschlusslicht in der MLS (Major League of Soccer), im August den League-Cup gewinnen, den Titel im US Open Cup verpasste die Franchise im Finale gegen Houston Dynamo (1:2). Dass Messi und Co. dem Team helfen können, steht wohl außer Frage, ob die Ticketpreise gerechtfertigt sind, ist ein anderes Thema ...