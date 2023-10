LIVE ab 14.30 Uhr: LASK muss gegen SCR Altach ran

„Altach ist in der Liga ganz gut gestartet!“

Der LASK kämpft in der Fußball-Bundesliga darum, das Führungsduo Salzburg und Sturm Graz nicht aus den Augen zu verlieren. Mit Niederlagen beim WAC (1:2) und in der Europa League in Toulouse (0:1) setzte es für die Linzer zuletzt zwei Rückschläge. Der SCR Altach, der heute auf der Gugl zu Gast ist, zählt zu den Lieblingsgegnern des Tabellendritten. In bisher 24 Bundesliga-Vergleichen gab es erst zwei Niederlagen. LASK-Trainer Thomas Sageder warnte allerdings vor den siebentplatzierten Vorarlbergern. „Altach ist in der Liga ganz gut gestartet, hat nur gegen Topteams Punkte liegengelassen und ganz wenige Gegentore erhalten“, sagte der 40-Jährige, der die Altacher in Linz daher „mit breiter Brust“ erwartet.