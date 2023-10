Wiener Derby: Schiris geben Fehlentscheidung zu!

Was war passiert? In der 65. Minute sah Rapid-Kapitän Maximilian Hofmann für sein hartes Einsteigen als letzter Mann gegen Austrias Dominik Fitz nur die Gelbe Karte. Zuschauer waren sich jedoch sicher: Zur Vermeidung einer klaren Tormöglichkeit hätte Hofmann eigentlich vom Platz fliegen sollen. „Es hat mir das gewisse Etwas gefehlt, dass ich sage, es ist eine Torchancenverhinderung. Ein Zug zum Tor, die Möglichkeit, sofort wieder in Ballbesitz zu kommen. Da waren für mich zu viele Fragezeichen“, erklärte Schiedsrichter Harkam nach dem Spiel. Auch Video-Referee Alan Kijas hatte nichts einzuwenden.