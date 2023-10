Brandneue Bücher für die ersten Herbsttage

Ich hätte da ein paar Fragen an Sie - Rebecca Makkai

Eigentlich wollte Bodie Kane ihre Zeit am Internat in New Hampshire für immer hinter sich lassen. Zu schmerzhaft ist die Erinnerung an den Mord an ihrer Zimmergenossin Thalia Keith. Trotzdem kehrt Bodie als Dozentin für Medienwissenschaften zurück an das College. Als eine ihrer Schülerinnen beginnt, steht immer deutlicher die Frage im Raum, ob mit dem Sporttrainer Omar Evans damals der richtige Täter gefasst wurde ... Rebecca Makkais neuer Roman handelt von einem Mordfall, wie er täglich in den Nachrichten steht - und ist dabei ebenso fesselnder Campuskrimi wie Pychogramm einer Frau, die mit ihrer Vergangenheit abrechnet.