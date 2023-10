Handyregelungen im Unterricht: Was meinen Sie?

Das Handy kann ohne Frage ein Störfaktor im Unterricht sein. Deshalb wurde beispielsweise in Großbritannien ein Verbot von Handys an Schulen angekündigt. Doch ist ein derartiges Verbot zielführend? Welche Regelungen halten Sie für sinnvoll, um Mobbing und Störungen in den Schulen zu verringen, andererseits die Medienkompetenz der Kinder und Jugendlichen zu fördern? Wir sind auf Ihre Vorschläge in den Kommentaren gespannt!