Immer weniger Geld zum Einkaufen zur Verfügung

Die Teuerungswelle schwächt sich in Österreich nur langsam ab. Das Konsumklima erholt sich kaum. Darunter leidet vor allem der Einzelhandel, denn das verfügbare Budget für Einkäufe ist in den letzten drei Monaten in 60 % der Haushalte kleiner geworden. Damit hat sich die Situation im letzten Halbjahr weiter verschärft.