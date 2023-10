Kommt die Nordische Ski-WM 2031 nach Österreich?

Die obersteirische Gemeinde Ramsau am Dachstein will sich für die Ausrichtung der Nordischen Ski-WM 2031 bewerben. Der Gemeinderat hat Montagabend mehrheitlich einen entsprechenden Beschluss gefasst, bestätigte Bürgermeister Ernst Fischbacher am Dienstag einen Bericht des ORF Steiermark. Vorgespräche habe es schon länger gegeben, vor allem auch mit dem Wintersportverein, der formal die Bewerbung einreichen muss. „Nun musste man es mal in Bewegung setzen“, so Fischbacher.