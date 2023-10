Hamilton: „Wenn es dem Ende zugeht, dann ...“

Kinder? „Dafür habe ich keine Zeit!“

Selber denke er freilich (noch) nicht an Kinder, auch wenn er bereits 39 Jahre alt sei. „Dafür habe ich keine Zeit - ich genieße es, Onkel zu sein!“, so Hamilton. „Ich habe noch Ziele mit dem Rennwagen - und da muss alles hintanstehen.“ „Ziele mit dem Rennwagen“? Ja! Denn der siebenfache Formel-1-Weltmeister will fest daran glauben, dass mit dem neuen Mercedes W15 in der kommenden Saison wieder alles gut werden wird für sein Team.