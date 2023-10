Wimmer: „Ich weiß, wie das Geschäft so läuft“

Auch wenn er gegen Rapid noch ungeschlagen ist (im Frühjahr 2:0 und 3:1 in der Generali-Arena, dazu ein 3:3 in Hütteldorf), so könnte gerade der grün-weiße Erzrivale für Michael Wimmer heute zum Stolperstein werden. Denn trotz aller Bekenntnisse der Klubbosse zum Trainer - er ist nach dem schlechten Saisonstart „angezählt“, „ich weiß, wie das Trainergeschäft so läuft“, kennt auch Wimmer genau die Mechanismen in diesem Job.