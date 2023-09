Wiener Derby: Ein Violetter, der als Grüner traf

Davon kann jeder Spieler aus dem aktuellen Kader (vorerst) nur träumen, denn keiner der Austria 2023/24 hat bisher in Favoriten in einem Derby getroffen. Außer einem - und der erinnert sich nicht gerne an sein Derbytor in der Generali-Arena: Denn Marvin Potzmann erzielte am 16. Dezember 2018 zwar den zwischenzeitlichen Ausgleich für Rapid, musste aber nach dem Schlusspfiff zur Kenntnis nehmen, bei Austrias höchstem Derby-Heimsieg aller Zeiten als Statist dabei gewesen zu sein. 6:1 für Violett heißt es damals am Ende, Dominik Fitz durfte ab der 63. Minute mitwirken, kann den Kollegen also erzählen, wie es sich anfühlt, wenn man Grün-Weiß aus dem Stadion schießt.