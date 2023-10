Elke Kahr: „Bin keine Freundin von Luftschlössern“

Das kann ich nicht sagen. Doris Kampus ist ja keine Kommunalpolitikerin, sondern Landesrätin. Sie hat dadurch ja naturgemäß nicht so viel Einblick. Ich habe mit ihr ein paar Termine mit durchaus gutem Klima gehabt. Sie hat uns öffentlich einmal etwas von außen ausgerichtet - was da ihre Beweggründe waren, weiß ich nicht. Wir haben andere Ansprechpartner in der SPÖ Graz, und da funktioniert die Zusammenarbeit sehr gut. Ich hab Doris Kampus nur gebeten, sich mehr dafür zu interessieren, was in Graz passiert - vor allem hinsichtlich der Budgetsituation. Dafür fehlt ihr aber offenbar die Zeit.