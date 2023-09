Daniel Craig schockiert Fans mit neuem Hairstyle

Der ehemalige 007-Darsteller Daniel Craig sorgt bei seinen Fans für Aufregung. Bei einer Veranstaltung am Donnerstagabend in New York tauchte er mit einer neuen Frisur auf und wird nun in Anspielung an den James-Bond-Film „Der Mann mit dem goldenen Colt“ als „Mann mit der goldenen Haartolle“ geneckt.