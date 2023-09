Wärmster September der heimischen Messgeschichte

Rekorde auch bei Sonnentagen

Zumindest in Bregenz, Linz, Eisenstadt und Wien wurde auch die bisherige Anzahl der Sommertage - Tage mit mindestens 25 Grad - jeweils schon übertroffen, in Salzburg könnte der Rekord noch fallen, sollte es hier noch einmal so warm werden - was die Prognosen für möglich erachten - fällt auch hier der Rekord. In einem durchschnittlichen September treten in Österreich bis etwa 1000 m Seehöhe einer bis acht Sommertage auf. In diesem September wurden die Mittelwerte hier jedoch um das doppelte bis achtfache überschritten. In Langenlebarn (NÖ) gab es zum Beispiel 24 Sommertage, das sind um 16 Tage mehr als im Durchschnitt.