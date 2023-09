Gelsen, Zecken & Hitze gefährden unsere Gesundheit

Riesenzecken in Österreich nachgewiesen

„In ähnlicher Form wollen wir auch das Zecken-Monitoring intensivieren“, so der Experte. Es wäre zum Beispiel wichtig, das Auftreten der Tropischen Riesenzecke in Österreich genau zu erfassen. In Österreich wurde sie 2018 zum ersten Mal nachgewiesen. „Die Erforschung und Beobachtung dieses Vektors ist wichtig für die öffentliche Gesundheit, da sie Krim-Kongo-Hämorrhagisches-Fieber-Viren, Coxiellen, Rickettsia-aeschlimannii-Bakterien und Babesien des Pferdes übertragen kann“, heißt es in dem Bericht.