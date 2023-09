Anspielung auf Schwangerschaft erobert das Netz

„Eine Trophäe fürs Regal und vier Pandas für das Kinderzimmer bringen wir schon mal nach Hause“, schreibt Thomalla in ihrem jüngsten Insta-Post. Dazu gibt‘s ein Foto von ihr, wie sie sich eng an Zverev schmiegt, der ihr ein herzhaftes Busserl aufs Wangerl drückt. Und gemeinsam halten sie also vier Plüsch-Pandabären in Händen. Und das alles im Kinderzimmer? Die erwähnte Trophäe lässt sich recht leicht erklären: Zverev gewann diese Woche seinen 21. Titel auf der ATP-Tour. Der 26-jährige Hamburger gewann am Dienstag das Endspiel im chinesischen Chengdu gegen den russischen Außenseiter Roman Safiullin knapp mit 6:7(2), 7:6(5), 6:3. Aber die Pandabären? Fürs Kinderzimmer? Kündigt sich Nachwuchs an?