LIVE ab 14.30 Uhr: Sturm muss gegen WSG Tirol ran

Beim SK Sturm Graz will man sich mit dem Lieblingsgegner auf den wichtigen Europa-League-Auftritt in Polen einstimmen. Die WSG Tirol hat jedenfalls vor dem Auftritt in Graz eine wahrlich miserable Bilanz gegen die Hausherren vorzuweisen: Die Tiroler konnten bis dato keines der zehn Duelle seit dem Aufstieg in die Bundesliga 2019 für sich entscheiden. Lediglich zwei Remis verbuchte das Silberberger-Team in den vergangenen vier Jahren gegen Sturm. Dabei soll es aus Sicht des Vizemeisters bleiben, auch weil Wattens im Tief nach Graz kommt. Nach nur einem Sieg in acht Runden steht der vorletzte Platz zu Buche, am Mittwoch folgte das Aus im ÖFB-Cup mit einem 1:3 beim DSV Leoben.