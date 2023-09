Ex-Bayern-Spieler beendet seine Profi-Karriere

Der frühere Nationalspieler kann sich jedoch weitere Einsätze in unteren Klassen vorstellen. „Ich habe immer noch Spaß am Fußball, das werde ich nicht aufgeben. Ich bin ein bisschen auf der Suche und schaue das eine oder andere Kreisliga-Spiel an“, kündigte Rudy an. Insgesamt lief der Mittelfeldspieler in 295 Bundesliga-Spielen für Hoffenheim auf. 2017 wechselte er zum FC Bayern und holte in der Saison 2017/28 den Meistertitel.