„Verstappen ist draußen“: Leclerc völlig verwirrt

„Mehr war nicht drinnen“

Am Ende verpasste Leclerc als Vierter knapp das Podest. Dennoch war der 25-Jährige zufrieden. „Letztlich kam alles so wie erwartet, mit Max als Sieger und den starken McLaren dahinter“, so Leclerc. Nachsatz: „Mehr als Rang vier war an diesem Tag für Ferrari nicht drinnen.“