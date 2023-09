Verstappen: „Du musst den Teamkollegen zerstören“

Es darf also weiter spekuliert werden. Speziell wegen Liam Lawson. Der Neuseeländer beeindruckte im Alpha Tauri als Ersatz für Daniel Ricciardo, und Dr. Marko weiß ganz genau, was er an Lawson hat. So mutmaßt etwa Ralf Schumacher beim Internetportal „Formel1.de“: „Die Sache ist am Saisonende geklärt. Checo weiß das. Für mich wäre es logisch, dass Ricciardo 2024 bei Red Bull ins Cockpit klettern wird und Lawson und Tsunoda im RB-Nachwuchsteam Gas geben werden.“