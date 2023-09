Erleben Sie „Zefix“-Sänger Chris Steger live!

Mit seinem Song „Zefix“ schaffte Chris Steger 2020 den Durchbruch. Der junge Salzburger hat sich seit dem einen Namen gemacht und rockt österreichweit die Bühnen. Mit nur acht Jahren lernte er das Gitarrespielen und nahm auch an mehreren Wettbewerben, wie „The Voice Kids“ oder „Kiddy Contest“, teil. Vor zwei Jahren wurde er als jüngster Preisträger mit dem Amadeus-Award in der Kategorie „Song of the year“ ausgezeichnet. Ende September verzauberte er Tausende Fans bei der Starnacht, drei Wochen später ist er in Eggenburg im Bezirk Horn anzutreffen.