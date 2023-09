Jetzt ist der historische Coup zum Greifen nahe

Während Papa Andreas, der noch als Motorradfahrer für Furore sorgte, in der Box mit der gesamten Familie Preining mitfieberte, fuhr der Sohnemann souverän auf das Podest (zum sechsten Mal in dieser Saison) und krallte sich damit auch wieder die Führung in der DTM-Meisterschaft. Weil Hauptkonkurrent Mirko Bortolotti schon in der ersten Runde einen Reifenschaden hatte, an die Box musste und am Ende nur 22. wurde. Damit liegt Preining nun zehn Punkte vor dem in Wien lebenden Italiener.