„Diese Wunde wird wohl für immer bleiben“

„So etwas bricht einem das Herz“

Ganz ähnlich die Gefühlslage der Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ): „Weil du mit so einer Ausnahmesituation wahrscheinlich nie ganz abschließen kannst. Allein, wenn ich an die Angehörigen des kleinen Buben denke - so etwas bricht einem das Herz, die werden das natürlich nie vergessen können.“ Für die Stadtchefin stellte dieser Samstag jedenfalls eine Zäsur in der Grazer Historie dar: „Erstmals wurde uns da in brutalster Art und Weise vor Augen geführt, wie kollektiv verwundbar eine Stadt ist.“