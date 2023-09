Nach 13 Jahren verschwindet nun Linzer Schandfleck

Bereits im Jahr 2006 hatte die Asfinag bei den Besitzern der 25 Häuser an der Waldeggstraße vorgesprochen und Ablösen bezahlt, weil schon im Jahr 2011 hier der Westring hätte vorbeiführen sollen. Doch 2010 kam alles anders, der Westring wurde plötzlich zurückgestuft und die bereits geräumten Häuser entlang der Waldeggstraße blieben stehen. Obdachlose zogen ein, auch Bettlerbanden hausten in Geister-Häusern. Dann bezog eine Überwachungsfirma in einem Container Posten und seither ist hier Ruhe.