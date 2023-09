Die Angst vor den „Höllen-Engeln“ wird größer

„Mit den Burschen ist nicht zu spaßen“: Am liebsten möchte ein Lokalbetreiber aus dem Innviertel den Vorfall unter den Tisch gekehrt wissen - und auch den Namen der Disco nicht in der Zeitung lesen. Vor knapp einer Woche waren in dem Tanzschuppen bei Ried mehrere Rocker zu Gast. Einige von ihnen trugen Kutten mit den Abzeichen der „Hells-Angels“, die in Pattigham eine offizielle „Außenstelle" haben. Es wurde getrunken, nicht zu wenig, und dann soll es zu einer Auseinandersetzung gekommen sein, in die sich der Lokalbetreiber einmischte. Die Fäuste flogen, trafen den Chef und den DJ.