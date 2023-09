Gespendeter Satellit half bei Sewastopol-Angriff

Ein wichtiges Utensil für diesen Angriff: Ein Satellit, der über eine ukrainische Crowdfunding-Kampagne erworben wurde. Die Ukraine hätte diesen vor genau einem Jahr - am 20. September 2022 - erhalten. Dieser ermögliche es, täglich Informationen von entscheidender Bedeutung für Kampfeinsätze zu erhalten, so der Geheimdienst HUR. Er bedankte sich bei allen, die an der Kampagne teilgenommen haben.