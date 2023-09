Pkw krachte in Innsbruck gegen stehenden Anhänger

Eine kurze Unachtsamkeit dürfte der Auslöser für einen bösen Unfall am Donnerstag gewesen sein! Ein 35-jähriger Einheimischer war gegen 18.30 Uhr in Innsbruck in einer Kurve vom linken auf den rechten Fahrstreifen gefahren und prallte gegen einen stehenden Sattelanhänger eines Tschechen (29).