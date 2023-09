Hosiner: „Ich wäre da, wenn man mich braucht“

Wenn er spielt, trifft er auch! Philipp Hosiner netzt wie in alten Tagen, macht Tore am Fließband und zerschießt förmlich die Ostliga. Sieben Treffer in acht Partien für die Young Violets - eine starke Quote. Die auch den Verantwortlichen bei der Austria nicht entgangen sein kann. Vor allem, weil man händeringend einen neuen Knipser sucht - und in „Hosi“ vielleicht auch findet.