Muss jetzt Hosiner die Austria „wiederbeleben“?

„ ...egal ob das in der Regionalliga oder in der Bundesliga ist!“

„Ich würde auf jeden Fall nicht ‚Nein‘ sagen. Wenn ich für die Austria am Platz stehe, will ich immer gewinnen und immer Tore erzielen - egal ob das in der Regionalliga oder in der Bundesliga ist“, so Hosiner in einem Interview mit platzverweis.at.