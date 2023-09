Was passiert künftig mit Halleins Forstgarten?

Fast 10.000 Quadratmeter groß, mitten in der Halleiner Innenstadt gelegen, viel Grün – doch just um den Forstgarten ist ein Streit entfacht. Der idyllische Platz gehört den Bundesforsten und ist seit Jahren an einen Tennengauer Baumeister verpachtet. Das ist Bürgermeister Alexander Stangassinger (SPÖ) ein Dorn im Auge. „Wir kämpfen seit Jahren darum, dass der Forstgarten für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird“, sagt er. Der Stadtchef möchte die Fläche selbst pachten: „Der Garten ist im Eigentum der Bundesforste, also letztlich im Eigentum der Öffentlichkeit.“