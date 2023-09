Mieter gegen neuen Riesen-Gemeindebau in Favoriten

Im Grätzel rund um die Per-Albin-Hansson-Siedlung, in der immerhin 14.000 Menschen wohnen, ist die Aufregung gerade groß. Der Grund ist ein Schreiben von Wiener Wohnen. An der Stelle der Hansson-Hochgarage in der Favoritenstraße 250 soll nämlich ein Gemeindebau mit zehn Geschossen und rund 170 Wohnungen entstehen. Das hätten Experten nach „sorgfältiger Überprüfung“ festgestellt. Doch genau das bringt die angrenzenden Bewohner zur Weißglut.