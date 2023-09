Eines von zehn NEOH Paketen gewinnen!

Guter Geschmack braucht keinen Zucker

NEOH hat damit einen Rohstoff entwickelt, der gut schmeckt und mit dem sich gleichzeitig alle negativen Effekte von Zucker vermeiden lassen und der die natürliche Balance an Ballaststoffen wieder zurück in das Leben bringt. Als Basis für die Snacks von NEOH ist ENSO bereits vielfach bewährt: Neben Riegeln in vier Geschmacksrichtungen - darunter auch die vegane Caramel Nuts Bar - umfasst die Produkt-Range mit Hazelnut Crunch und Chocolate Bites knusprige Waffeln und eine Tafelschokolade in zwei Sorten.