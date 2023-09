Brennender Lkw in Steiermark: Autobahn gesperrt

Um 15.43 Uhr wurden die Feuerwehren Ligist und Modriach auf die A2 Südautobahn (Packabschnitt) alarmiert. Ein Lkw war kurz vor dem Herzogbergtunnel in Richtung Italien in Brand geraten. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Lkw im vorderen Bereich bereits in Vollbrand. Der ausfließende Kraftstoff hatte sich ebenfalls entzündet und die Abwasserleitung sowie die Wasser-Auffangeinrichtung stand ebenfalls in Flammen.