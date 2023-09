Kaleen schließt eine österreichische Pop-Lücke

Nicht nur kernige Steirer werden sich an das Kultlied „Steirermen san very good“ aus dem Jahr 1992 erinnern. Berühmt geworden durch die legendären Stoakogler, geschrieben aber von der Mondseerin Hannelore Kreißl-Wurth, die im Hintergrund so manchen Ohrwurm in unterschiedlichen musikalischen Bereich verfasste. Da der Apfel bekanntlich nicht sonderlich weit vom Stamm fällt, etabliert sich mittlerweile auch das Enkerl in der heimischen Musikszene. Kaleen veröffentlicht dieser Tage ihr Debütalbum „Stripping Feelings“ und schließt mit ihrem sommerlichen Feelgood-Pop nicht nur die schönste Jahreszeit, sondern auch eine Lücke in der heimischen Musiklandschaft.