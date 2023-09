Chiefs garantieren Mahomes für 4 Jahre 210 Mio. $

Wie US-Medien unter Berufung auf anonyme Quellen am Montag berichteten, sind dem Super-Bowl-Champion nach einer Umstrukturierung seines Vertrages in den kommenden vier Jahren nun 210,6 Millionen US-Dollar (197,51 Millionen Euro) garantiert. Niemand hat für einen solchen Zeitraum in der National Football League je mehr verdient.