„Magic-Momente“, „Hatten Eier in den Hosen“

Alexander Schlager (Salzburg-Torhüter): „Für uns war es schon so, dass wir hergefahren sind und unbedingt was mitnehmen wollten. Wir wollten mit Eiern in den Hosen aufs Spielfeld gehen und bis zur letzten Minute durchziehen. Da dürfen wir sehr stolz sein. Wir haben einen intensiven Spielstil gehabt und versucht, sie von der ersten Minute unter Druck zu setzen. Wir haben die Tore nicht ungerecht geschossen, es war ein sehr mutiger Auftritt. In Summe können wir sehr zufrieden sein. Der Spielverlauf war natürlich optimal, aber wir haben es auch erzwungen. Wir nehmen es, das passt gut.“