„Born to Windsurf“: Mit der „Krone“ zur Premiere!

Bildgewaltige Dokumentation

Bei seinem spektakulären Windsurf-Abenteuer wurde der Jahrhundertsportler von einem Filmteam rund um den erfolgreichen Kärntner Regisseur und Produzenten Gerald Salmina („Mount St. Elias“, „Streif - One Hell of a Ride“, „Manaslu - Berg der Seelen“, „Klammer - Chasing the Line“) begleitet. Der Kinofilm „Born to Windsurf“ - Premiere ist am 24. Oktober in Klagenfurt - ist eine bildgewaltige Dokumentation und erzählt die Lebensgeschichte von Bjørn Dunkerbeck, der drei Jahrzehnte lang die Weltspitze dominierte und für den Windsurfen mehr als ein Sport ist.