Knalleffekt! Hermoso nicht im Team Spaniens dabei

Zahlreiche Fußballerinnen von Weltmeister Spanien haben ihren vom Kuss-Skandal ausgelösten Länderspiel-Streik offenbar beendet! 15 Spielerinnen des Weltmeister-Teams wurden am Montag von der neuen Teamchefin Montse Tomé für die Spiele der Nations League am Freitag in Schweden sowie am Dienstag daheim gegen die Schweiz nominiert. Nicht jedoch das Rubiales-Opfer Jennifer Hermoso …