Tiroler Firmenpleiten: 91 Mitarbeiter betroffen

Die Geppert GmbH in Hall, die Turbinen und Turbinenteile herstellt, ist pleite. 59 Mitarbeiter sind davon betroffen. Die Verbindlichkeiten betragen 16,6 Millionen Euro. Vermutlich wird der Standort übernommen oder sonst geschlossen. Auch die Rainer Pastätter Restaurant GmbH aus Schwaz ist pleite. Sie betreibt in Wien ein Franchise-Restaurant der Burgerkette „Peter Pane“ mit 32 Mitarbeitern. Am Donnerstag wurde ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung eröffnet. Die Verbindlichkeiten belaufen sich auf 2,4 Millionen Euro.