Das sagt Grillitsch zu seinem Tor des Jahres

„Das ist außergewöhnlich“

Der 28-Jährige schien dagegen sogar nach Schlusspfiff noch nicht so recht zu glauben, was ihm da gelungen war. „Das ist außergewöhnlich“, sagte er: „Und bleibt auf jeden Fall in Erinnerung.“ Zumal er ja „nicht so viele Tore“ schieße. Das am Samstag war erst das siebente im 182. Spiel in der Deutschen Bundesliga, das letzte zuvor war ihm vor fast drei Jahren gelungen.