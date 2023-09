Schwedens König feierte Jubiläum mit Kutschfahrt

Nach der gut halbstündigen Fahrt in der offenen Kutsche aus dem 19. Jahrhundert stiegen Carl Gustaf und die ganz in Gelb gekleidete Silvia kurz in ein Auto um, das sie zu einem Bootsanleger auf der Insel Skeppsholmen brachte. Von dort ging es für sie mit der königlichen Barkasse, der nicht minder prunkvollen „Vasaorden“, zurück zum Schloss. Als sie dort an Land gingen, brach Jubel in der versammelten Menschenmenge aus.