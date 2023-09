Familienfotos zum 50. Thronjubiläum veröffentlicht

Am 15. September feiert König Carl XVI. Gustaf sein 50-jähriges Thronjubiläum und ist damit der am längsten regierende Monarch in der schwedischen Geschichte. Und zu diesem großen Ereignis, das in Schweden groß gefeiert wird, wird die gesamte königliche Familie zusammenkommen. Sogar Prinzessin Madeleine wird mit Chris O‘Neill und ihren drei Kindern an den Feierlichkeiten teilnehmen, obwohl sie normalerweise in Florida, USA, leben.